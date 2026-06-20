Formazioni Tunisia-Giappone: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Probabili formazioni Tunisia - Giappone
Formazione titolare
Allenatore
- H. Renard
- H. Moriyasu
Infortuni e squalifiche
La pesante sconfitta al debutto contro la Svezia ha portato all'esonero di Lamouchi, sostituito sulla panchina della Tunisia a Mondiali in corso col più esperto Renard, che ora si gioca tutto nella seconda giornata del Girone F contro il Giappone. La selezione nipponica ha fatto un'ottima figura contro l'Olanda strappando un pareggio.
La Tunisia, come detto, deve solo vincere per tornare in corsa. Renard sembra orientato a schierare la nazionale nordafricana con un 4-2-3-1 in cui Chaouat dovrebbe essere il riferimento centrale lì davanti. Tutto confermato per il Giappone con l'ex Lazio Kamada a dettare i tempi e Ueda unica punta.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Tunisia-Giappone, gara dei Mondiali valida per la seconda giornata del Girone F, si gioca all'Estadio BBVA di Monterrey, in Messico nella mattinata italiana di domenica 21 giugno con fischio d'inizio fissato alle ore 06.00. La gara è trasmessa in esclusiva su DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro di Tunisia-Giappone da parte della Rai.