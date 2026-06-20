Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoTunisia
Monterrey Stadium
team-logoGiappone
Guarda su DAZN
Lelio Donato

Formazioni Tunisia-Giappone: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Tunisia vs Giappone
Tunisia
Giappone

La Tunisia, dopo il cambio in panchina col nuovo CT Renard, affronta il Giappone nella seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Pubblicità


Probabili formazioni Tunisia - Giappone

4-2-3-1
Tunisia crest
Tunisia
TUN
Formazione
Giappone crest
Giappone
GIP
3-4-2-1
1A. Chamakh2A. Abdi3M. Talbi20Y. Valery4O. Rekik7E. Achouri17E. Skhiri13R. Khedira11I. Gharbi10H. Mejbri19F. Chaouat1Z. Suzuki3S. Taniguchi16T. Watanabe21H. Ito10R. Doan2Y. Sugawara24K. Sano11D. Maeda15D. Kamada13K. Nakamura18A. Ueda
Giappone crest
Giappone
GIP
4-2-3-1
Tunisia

Formazione titolare

Giappone

Allenatore

  • H. Renard
  • H. Moriyasu

Infortuni e squalifiche

    La pesante sconfitta al debutto contro la Svezia ha portato all'esonero di Lamouchi, sostituito sulla panchina della Tunisia a Mondiali in corso col più esperto Renard, che ora si gioca tutto nella seconda giornata del Girone F contro il Giappone. La selezione nipponica ha fatto un'ottima figura contro l'Olanda strappando un pareggio.

    La Tunisia, come detto, deve solo vincere per tornare in corsa. Renard sembra orientato a schierare la nazionale nordafricana con un 4-2-3-1 in cui Chaouat dovrebbe essere il riferimento centrale lì davanti. Tutto confermato per il Giappone con l'ex Lazio Kamada a dettare i tempi e Ueda unica punta.

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Tunisia-Giappone, gara dei Mondiali valida per la seconda giornata del Girone F, si gioca all'Estadio BBVA di Monterrey, in Messico nella mattinata italiana di domenica 21 giugno con fischio d'inizio fissato alle ore 06.00. La gara è trasmessa in esclusiva su DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro di Tunisia-Giappone da parte della Rai.

    Coppa del Mondo
    Tunisia crest
    Tunisia
    TUN
    Giappone crest
    Giappone
    GIP


    Pubblicità