Tre risultati utili consecutivi e Verona avvicinato in classifica. Ora il Torino affronta proprio i gialloblù per il 18esimo turno di campionato, in attesa dell'infrasettimanale che chiuderà la Serie A del 2021. In palio punti essenziali per avvicinare quota 40 e concentrarsi sulla corsa all'Europa.

Sia Verona che Torino hanno chiuso l'ultima giornata con il risultato di 2-1: i veneti sono stati sconfitti in casa contro l'Atalanta, mentre i granata hanno battuto il Bologna di Mihajlovic. Ora sono 23 i punti per il team Tudor, uno in più di quello di Juric.

Nel Torino la punta centrale è Sanabria, con Pjaca e Praet alle sue spalle. Milinkovic-Savic in porta, difeso da Zima, Bremer e Rodriguez. Quartetto composto da Singo, Lukic, Pobega e Vojovda.

Stesso modulo per il Verona, che opta per Montipò tra i pali e il trio Casale, Magnani, Ceccherini in difesa. In mezzo ci sono Tameze e Veloso, sulle fasce Lazovic e Faraoni. Simeone confermato come centravanti, supportato da Barak e Caprari.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria. All. Juric.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.