Probabili formazioni Torino-Sassuolo: Seck punta centrale

Entrambi sconfitti nel turno precedente, Torino e Sassuolo vogliono ripartire con una vittoria: Juric con Seck in avanti, Dionisi con Pinamonti.

Il goal subìto da Brozovic nel finale è ancora una ferita aperta per il Torino, vicino a uscire da San Siro con un punto che sarebbe stato prezioso per la classifica: invece i granata sono rimasti a quota dieci, quattro in più di un Sassuolo che non vince addirittura dalla seconda giornata.

La straordinaria rete di Berardi contro il Lecce resta l'ultima valevole i tre punti per la squadra di Dionisi, reduce da quattro gare senza vittoria: a tre pareggi consecutivi ha fatto seguito il pesante k.o. interno con l'Udinese, trascinata da Beto e favorita dall'espulsione di Ruan Tressoldi nel primo tempo sul risultato di 1-0 in favore dei neroverdi.

Juric non ha a disposizione Miranchuk e Ricci, entrambi attesi al rientro dalla sosta: la scelta più 'forte' è senza dubbio la chance a Seck dal primo minuto, non sulla trequarti ma in attacco. In panchina sia Sanabria che Pellegri. Alle spalle dell'ex SPAL il duo composto da Vlasic e Radonjic. Singo torna titolare a destra, con Vojvoda a sinistra e Lukic e Linetty al centro della mediana. Buongiorno tra Schuurs e Rodriguez in difesa, davanti a Milinkovic-Savic.

Quattro infortunati e uno squalificato per Dionisi: Laurienté e Kyriakopoulos ai lati della punta centrale Pinamonti, Frattesi e Thorstvedt mezzali a coadiuvare il regista Lopez. Retroguardia a quattro composta da Toljan, Ayhan, Ferrari e Rogerio, tra i pali il solito Consigli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Seck.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos.