Probabili formazioni Torino-Sassuolo: torna Berardi

Il Torino ospita il Sassuolo nella sfida valida per il 23° turno del campionato di Serie A. La formazione granata affronta i neroverdi emiliani e va a caccia dei tre punti con l'obiettivo di continuare a scalare la classifica e alimentare il sogno europeo.

Gli uomini di Juric hanno raccolto 12 punti nelle ultime cinque gare disponibili, frutto dei successi su Bologna, Verona, Fiorentina e Sampdoria e la sconfitta a San Siro contro l'Inter. Nella gara contro il Sassuolo, il Torino va a caccia di un recordo: non ha mai conquistato 34 punti dopo ventidue partite in campionato.

Nell'ultimo turno, i granata hanno battuto in rimonta la Sampdoria a Marassi grazie alle reti di Singo e del grande ex Praet, ribaltando la rete del vantaggio dei blucerchiati firmata da Francesco Caputo sull'assist di Gabbiadini.

Il Sassuolo si presenta nel capoluogo piemontese dopo il successo di misura ottenuto in Coppa Italia contro il Cagliari e che ha regalato agli uomini di Dionisi l'accesso ai quarti di finale per la prima volta nella storia del club. In campionato, i neroverdi sono imbattuti da due mesi in trasferta, inanellando una serie positiva grazie ai successi su Milan ed Empoli e i pareggi contro Spezia e Fiorentina. Rendimento opposto in casa, con un punto conquistato nelle ultime tre: la formazione allenata da Dionisi è reduce dal poker subito contro il Verona al 'Mapei Stadium'.

Juric è pronto a schierare Djidji (o Zima) e il confermato Rodriguez ai lati di Bremer, nel trio difensivo davanti a Milinkovic-Savic. In mezzo al campo Lukic è sicuro di un posto, con Mandragora e Pobega in ballottaggio per l'altra maglia. Sulle corsie esterne agiranno Singo e Vojvoda, mentre Praet e Brekalo giocheranno alle spalle di Sanabria.

Dionisi disegna il Sassuolo con un 4-2-3-1 con la linea difensiva composta da Toljan, Ferrari, Chiriches e Rogerio davanti a Consigli. In mezzo al campo tocca a Maxime Lopez e Frattesi, con Kyriakopoulos ancora avanzato di qualche metro e pronto a completare il tridente con Berardi - che torna dopo la squalifica - e Raspadori alle spalle di Scamacca.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-SASSUOLO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. All. Dionisi