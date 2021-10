Probabili formazioni Torino-Sampdoria: maglia da titolare per Praet

I granata vogliono riscattare il ko di Milano. Si rivede Praet dal 1' con Buongiorno nei tre di difesa. Nella Samp out Caputo, gioca Gabbiadini.

Esame blucerchiato per il Torino che allo Stadio Olimpico Grande Torino riceve la Sampdoria per l'undicesima di A.

Ivan Juric è pronto a puntare sull'ex di turno Dennis Praet, candidato ad una maglia da titolare sulla trequarti al fianco di Brekalo e a sostegno di Sanabria.

A centrocampo i granata schierano Lukic e Pobega con Singo e Aina ad agire sui binari laterali. In difesa occasione per Buongiorno, spalleggiato da Djidji e Bremer. In porta c'è Milinkovic-Savic.

Sul versante opposto Roberto D'Aversa risponde sulle note del 4-3-3. Non c'è Caputo dal 1' ma Quagliarella come riferimento offensivo supportato da Gabbiadini e Candreva.

In mezzo al campo ci sono Thorsby, Ekdal e Adrien Silva. In difesa, a protezione di Audero, c'è la coppia formata da Yoshida e Colley con Bereszynski e Augello in qualità di terzini.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Adrien Silva; Gabbiadini, Quagliarella, Candreva.