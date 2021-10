Torino-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino gioca in casa contro la Sampdoria all'11ª giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

TORINO-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Sampdoria

Torino-Sampdoria Data: 30 ottobre 2021

30 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport 4K (numero 213 stellite)

Streaming: DAZN , Sky Go , NOW

Il tour de force di questa settimana termina per la Serie A con l'11ª giornata, che vede in programma Torino-Sampdoria: due squadre nella colonna destra della classifica ed entrambe reduci da una sconfitta.

Il Torino pare finalmente aver trovato un po' di tranquillità con Ivan Juric al timone, dopo anni tribolatissimi. La squadra ha 11 punti in classifica e, nell'ultima sfida contro il Milan, ha rimediato una sconfitta pur fornendo una buona prestazione.

La Sampdoria invece sta trovando più difficoltà del previsto dopo il cambio di guida tecnica in estate, con Roberto D'Aversa che ha preso il posto di Claudio Ranieri. Blucerchiati molto altalenanti in questo avvio di stagione, con 4 punti conquistati nelle ultime 5 gare.

Bilancio molto equilibrato quello dei confronti tra Torino e Sampdoria con 46 vittorie granata, 46 pareggi e 42 successi doriani. L'ultima volta in casa dei granata è finita 2-2, con i goal di Belotti, Candreva, Quagliarella e Meité.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Torino-Sampdoria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-SAMPDORIA

La sfida tra Torino e Sampdoria è in programma per sabato 30 ottobre 2021. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45, allo stadio Olimpico Grande Torino.

Il match che vedrà contrapposti i granata e i blucerchiati verrà trasmesso da DAZN, la cui applicazione è fruibile tramite una moderna smart tv. In caso di possesso di una televisione non di ultima generazione, per vedere la partita basterà collegare la tv a una console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Ci sarà anche la diretta televisiva della gara su Sky, nello specifico sul canale Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha scelto Riccardo Mancini per la telecronaca del match, mentre il commento tecnico verrà affidato a Massimo Gobbi. Ancora non sono noti, invece, i telecronisti scelti da Sky.

Per quanto riguarda la diretta in streaming, viene garantita da DAZN andando sul sito dal computer oppure scaricando l'app per smartphone o tablet. Grazie a questi supporti, avendo sottoscritto l'abbonamento a Sky, si può invece vedere il match grazie all'applicazione di Sky Go.

In alternativa si può acquistare il pacchetto 'Sport' di NOW, servizio on demand di Sky che offre il meglio della programmazione dell'emittente satellitare.

Da ricordare infine che, dopo il fischio finale dell'arbitro, su DAZN saranno disponibili on demand gli highlights del match e ci sarà la possibilità di rivedere per intero i 90 minuti dello stadio Olimpico Grande Torino.

Anche qui su Goal ci sarà una copertura completa della sfida tra Torino e Sampdoria, svelando quali sono le scelte dei due tecnici e raccontando la gara minuto per minuto con la solita cronaca scritta.

Juric non dovrebbe cambiare di molto il 3-4-2-1 visto contro il Milan. Davanti a Milinkovic-Savic, linea difensiva a tre con Djidji, Bremer e Rodriguez. Singo e Aina saranno gli esterni di centrocampo, con Lukic e Pobega al centro. Linetty e Brekalo giostreranno sulla trequarti, a supporto dell'unica punta Belotti (in vantaggio su Sanabria).

D'Aversa risponde con il 4-4-2, che può trasformarsi in un 4-3-3 a seconda delle esigenze. In difesa rientrano Bereszynski e Augello, che riprendono il loro posto sulle corsie esterne. Yoshida e Colley, invece, saranno i centrali davanti ad Audero. Centrocampo con Candreva, Thorsby, Adrien Silva e Askildsen, mentre in avanti dovrebbe giocare Quagliarella a fianco di Caputo.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Askildsen; Quagliarella, Caputo.