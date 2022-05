Probabili formazioni Torino-Napoli: confermato Mertens dietro Osimhen

Il Napoli vuole approfittare del ko della Juve per rimettersi a distanza di sicurezza e blindare il terzo posto. La squadra di Spalletti è chiamata all'impegno in casa del Torino, terz'ultima partita del campionato in questa stagione.

Spalletti cerca conferme e parte dal modulo: Ospina in porta, protetto da Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Anguissa e Fabian Ruiz. Osimhen centravanti con Lozano e Insigne esterni, Mertens trequartista.

Juric risponde con la difesa a tre, con Rodriguez e Izzo braccetti e Bremer centrale. Ricci e Pobega nel cerchio di centrocampo con Vojvoda e Singo esterni. Brekalo e Praet dietro l'unica punta Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-NAPOLI

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Rodriguez, Bremer, Izzo; Vojvoda, Pobega, Ricci, Singo; Brekalo, Praet; Belotti. All. Juric.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Spalletti