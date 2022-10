Reduce da due sconfitte di fila, la Juventus sfida il Torino nel derby: i granata non vincono la stracittadina ormai dal 2015.

La Juventus continua ad ondeggiare tra sconfitte pesanti e tentativi di rinascita. I bianconeri devono fare i conti con altre due k.o consecutivi, in campionato contro il Milan e in Champions contro il Maccabi Haifa: ora di fronte ai bianconeri c'è il Torino, per il Derby della Mole.

Appena due punti separano i granata dalla Juventus, attualmente a 13. Neanche i granata sono in un buon periodo di forma, viste le tre sconfitte a fronte di un pareggio, ottenuto nel nono turno di campionato contro l'Empoli.

Statisticamente la Juventus ha perso soltanto una delle ultime 32 sfide di Serie A contro il Torino (23 vittorie e 8 pareggi): l'ultima sconfitta è arrivata il 26 aprile 2015, con la rete di Andrea Pirlo che venne rimontata da quelle granata di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella.

Nel Torino tutti a disposizione, ma Juric ha i dubbi Sanabria e Pellegri: Vlasic, Miranchuk e Radonjic dovrebbero così alternarsi da falso nove. In mezzo Lukic e Linetty, con Aina e Vojvoda (in ballottaggio con Singo e Lazaro) esterni. Davanti a Milinkovic-Savic spazio per Djidji, Schuurs e Rodriguez. Panchina per Buongiorno.

La Juventus deve invece fare i conti con le assenze di Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge e Pogba. Anche Allegri è intenzionato a cambiare: si riparte dal 3-5-2, con Milik in panchina e Kean spalla di Vlahovic. Pure Paredes va verso la panchina: regia a Locatelli. Cuadrado e Kostic esterni di centrocampo. Retroguardia composta da Danilo, Bremer e uno tra Bonucci e Alex Sandro.

TORINO-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.