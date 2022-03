Riprendersi ciò che il Milan, unitamente ad un periodo non proprio brillante dal punto di vista realizzativo, le hanno tolto: stiamo parlando della vetta solitaria della classifica, obiettivo chiaro dell'Inter che esce fortificata dall'esperienza degli ottavi di Champions League.

La vittoria di Anfield non è bastata per evitare l'eliminazione ma, quantomeno, è stata utile per rafforzare l'autostima di una squadra piombata in una crisi mentale profonda: la scorpacciata di reti rifilata alla Salernitana e il blitz inglese hanno, almeno per ora, rimesso le cose a posto.

Il rush finale in campionato parte dalla trasferta sul campo di un Torino che nelle ultime sei uscite ha racimolato soltanto tre punti, frutto di tre pareggi: un magro ruolino che ha frenato sensibilmente le velleità europee dei granata, autori comunque di una più che buona stagione.

Non ce la fa Milinkovic-Savic, assente anche a Bologna domenica scorsa: fiducia di nuovo a Berisha tra i pali. Difesa guidata da Bremer, peraltro proprio uno degli obiettivi di mercato dell'Inter. In mediana ancora Lukic dal 1', in coppia con Mandragora: Singo e Vojvoda gli esterni. Pobega in vantaggio su Linetty per giocare al fianco di Brekalo e a supporto di capitan Belotti.

Brozovic è out, Inzaghi pensa a Vecino: l'alternativa è Gagliardini, mentre Vidal dovrebbe rimanere in panchina. Staffetta Sanchez-Dzeko in avanti, col bosniaco che si riprende il posto in tandem con Lautaro. Indisponibile De Vrij: D'Ambrosio favorito su Ranocchia per entrare nel terzetto difensivo completato da Skriniar e Bastoni.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti. All. Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Vecino, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi