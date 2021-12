La domenica di Serie A si apre con Torino-Bologna, alle 12:30. La squadra granata, a distanza dalla zona salvezza, affronta i rossoblù che nonostante la sconfitta dell'ultima giornata vogliono puntare alla zona europea. Quota 40 è comunque ancora distante per gli ospiti.

Lo scorso anno Torino e Bologna si sono affrontate in terra piemontese proprio in questo periodo: il 20 dicembre 2020 pareggio per 1-1, con reti di Verdi e Soriano. Nel match di ritorno al Dall'Ara, invece, nuovo 1-1: Mandragora ha risposto a Barrow ad aprile.

Juric pronto a proporre Sanabria come prima punta, supportato da Praet e Pjaca. Pobega e Lukic saranno gli interni di centrocampo, con Singo e Vojvoda sulle fasce. Per il Torino in porta c'è Milinkovic-Savic, difeso da Zima, Bremer e Buongiorno.

Mihajlovic ritrova Arnautovic, con l'austriaco centravanti e Sansone e Skov Olsen trequartisti. Hickey e De Silvestri esterni, mentre Soriano e Svanberg partiranno in mezzo. Skorupski tra i pali, retroguardia composta da Soumaoro, Medel e Theate.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria. All. Juric.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Hickey; Skov Olsen, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.