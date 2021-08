Nel Torino giocano titolari Pjaca e Linetty, Belotti in panchina. L'Atalanta schiera dal 1' Demiral e Musso, arrivati nelle ultime settimane.

Dopo tre mesi, riparte la Serie A. Nella prima giornata del campionato 2021/2022, anche la sfida tra il nuovo Torino allenato da Juric, salvatosi nelle ultime giornate dello scorso torneo, e l'Atalanta di Gasperini, terza e ormai big della massima serie.

Segui Torino-Atalanta solo su DAZN. Attiva ora

Juric non può contare sugli infortunati Ansaldi e Zaza, con Belotti in dubbio tra campo e panchina dopo l'infortunio in Coppa Italia. Proverà a stringere i denti, se non dovesse farcela in avanti Sanabria, con alle spalle Pjaca e Linetty. In mezzo ci saranno Lukic e Mandragora, mentre sugli esterni spazio per Ola Aina e Singo.

Nel 3-4-2-1 del Torino tra i pali giocherà Milinkovic-Savic, difeso dal nuovo regista difensivo Djidji, titolare a sorpresa, con Bremer e Rodriguez ai lati.

Gasperini propone il nuovo arrivato Musso in porta, ma non può contare su De Roon e Freuler, entrambi out per squalifica al pari del giovane Delprato: al loro posto Pasalic e Pessina.

In questo modo sarà un'Atalanta pienamente offensiva: Muriel supportato da Ilicic e Malinovskyi (favorito su Miranchuk), Zapata out per un mese. In difesa ci saranno Djimsiti, Demiral e Palomino, visto che anche Toloi è squalificato.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Djidji, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Belotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.