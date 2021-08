Torino-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Torino ospita l'Atalanta nella 1ª giornata di Serie A. Tutto sulla sfida: da dove seguirla in tv e streaming alle probabili formazioni.

TORINO-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Atalanta

Torino-Atalanta Data: 21 agosto 2021

21 agosto 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Allo Stadio Olimpico 'Grande Torino' va in scena il primo anticipo serale del nuovo campionato di Serie A: Torino e Atalanta si sfidano al debutto ufficiale nella stagione 2021/2022.

Dopo tre terzi posti consecutivi l'Atalanta punta ad alzare nuovamente l'asticella per confermarsi, ormai a pieno titolo, tra le big del nostro campionato. Le opere di restyling in casa nerazzurra hanno riguardato soprattutto porta e difesa. Al posto di Pierluigi Gollini - finito al Tottenham - è arrivato Juan Musso dall'Udinese.

In difesa i nerazzurri hanno salutato Romero, anch'esso partito in direzione Spurs, accogliendo in nerazzurro Merih Demiral e Matteo Lovato in qualità di nuovi tasselli chiamati a completare il reparto a disposizione di Gian Piero Gasperini giunto al suo quinto anno in quel di Bergamo.

Di fronte ci sarà il Torino del nuovo corso targato Ivan Juric. Dopo il passaggio del turno con brivido in Coppa Italia, i granata iniziano il loro torneo con il favore del pubblico.

Anche nella passata stagione, l'incrocio dell'Olimpico aprì la stagione delle due squadre: l'incrocio di un anno fa sorrise all'Atalanta che si impose per 4-2 grazie alle reti di Gosens, Hateboer e alla doppietta di Gomez. Inutile, per il Toro, il doppio squillo di Belotti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Torino-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-ATALANTA

Torino-Atalanta, match valido per l'anticipo serale della 1ª giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio Olimpico 'Grande Torino'. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

Torino-Atalanta verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per assistere alla sfida di Torino sarà sufficiente disporre di una smart tv sulla quale scaricare l'app. In alternativa, sarà sufficiente collegare la propria tv ad un TIMVISIONBOX o a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick, oppure a un decoder Sky Q o ad una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X.

Per gli abbonati DAZN c'è anche la possibilità di seguire Torino-Atalanta in diretta streaming. Per farlo sarà necessario scaricare l'app per smartphone e tablet dai sistemi iOS e Android. Se invece si utilizzano dispositivi come pc o notebook basterà collegarsi al portale di riferimento e selezionare il match dal palinsesto.

Tutte le emozioni e le fasi più importanti di Torino-Atalanta verranno raccontate anche da Goal attraverso la consueta diretta testuale. Basterà collegarsi con il portale per ricevere gli aggiornamenti in diretta: a partire dall'annuncio delle formazioni fino al fischio finale della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il confronto di Torino tra granata e nerazzurri verrà commentato da Riccardo Mancini, il quale sarà accompagnato in cronaca dal commento tecnico di Massimo Donati.

Juric dovrà fare a meno degli infortunati Ansaldi e Zaza. Anche Belotti è in forte dubbio. Si candida Sanabria dal 1'. Alle sue spalle agiranno Verdi e il nuovo acquisto Pjaca. A centrocampo il tecnico croato dovrebbe affidarsi al duo Mandragora-Rincon con Singo e Ola Aina sui binari. Tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic, alle spalle del pacchetto di difesa a tre formato da Izzo, Djidji e Rodriguez.

Emergenza a centrocampo per Gasperini con de Roon e Freuler out per squalifica. Al loro posto prende quota l'accoppiata Pessina-Pasalic con Gosens e Maehle sugli esterni. In difesa out anche Toloi, rimpiazzato da Palomino affiancato da Djimsiti e dall'ultimo arrivato Demiral. In attacco Muriel agirà da riferimento avanzato, ad innescarlo ci saranno Malinovskyi e Ilicic.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Izzo, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Aina; Verdi, Pjaca; Sanabria.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Muriel.