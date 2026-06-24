Formazioni Svizzera-Canada: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





A Vancouver va di scena lo scontro diretto per il primo posto del Gruppo B tra Svizzera e Canada. I padroni di casa arrivano galvanizzati dal 6-0 al Qatar, ma anche la squadra di Yakin è in fiducia dopo la vittoria contro la Bosnia.

Uno degli eroi dell'ultima giornata, Johan Manzambi, è la grande tentazione del ct elvetico, che potrebbe dar spazio dal primo minuto anche a Vargas.

Nel Canada si va verso la conferma della coppia formata da Jonathan David e Cyle Larin.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Svizzera-Canada sarà disponibile su DAZN ma sarà trasmessa anche in tv in chiaro da Rai 1 e in streaming su RaiPlay.