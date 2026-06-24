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Formazioni Svizzera-Canada: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Svizzera vs Canada
Svizzera
Canada

Svizzera e Canada si giocano il primo posto nel Gruppo B: scalpita Manzambi tra gli elvetici, Marsch orientato a confermare Larin in attacco in coppia con Jonathan David.

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Probabili formazioni Svizzera - Canada

4-3-3
Svizzera crest
Svizzera
SVI
Formazione
Canada crest
Canada
CAN
4-4-2
1G. Kobel3S. Widmer13R. Rodriguez25L. Jaquez5M. Akanji20M. Aebischer8R. Freuler10G. Xhaka11D. Ndoye17R. Vargas7B. Embolo16M. Crepeau2A. Johnston22R. Laryea23N. Sigur15M. Bombito17T. Buchanan20A. Ahmed7S. Eustaquio25N. Saliba10J. David9C. Larin
Canada crest
Canada
CAN
4-3-3
Svizzera

Formazione titolare

Canada

Allenatore

  • M. Yakin
  • J. Marsch

Infortuni e squalifiche

A Vancouver va di scena lo scontro diretto per il primo posto del Gruppo B tra Svizzera e Canada. I padroni di casa arrivano galvanizzati dal 6-0 al Qatar, ma anche la squadra di Yakin è in fiducia dopo la vittoria contro la Bosnia.

Uno degli eroi dell'ultima giornata, Johan Manzambi, è la grande tentazione del ct elvetico, che potrebbe dar spazio dal primo minuto anche a Vargas.

Nel Canada si va verso la conferma della coppia formata da Jonathan David e Cyle Larin.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

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Svizzera
SVI
Canada crest
Canada
CAN

Svizzera-Canada sarà disponibile su DAZN ma sarà trasmessa anche in tv in chiaro da Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

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