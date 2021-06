Formazioni ufficiali Svezia-Slovacchia: Isak guida l'attacco scandinavo

Dopo la vittoria al debutto contro la Polonia, la Slovacchia si trova di fronte la Svezia che ha già fermato la Spagna sul pareggio.

Si gioca la seconda giornata del Gruppo E, finora sicuramente il più sorprendente di Euro 2020. Nella prima giornata infatti la Spagna è stata fermata sul pari dalla Svezia, mentre la Slovacchia ha battuto la Polonia.

Slovacchia che, in caso di ulteriore vittoria contro gli scandinavi, ipotecherebbe la qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo e metterebbe nei guai soprattutto la Spagna, costretta a sua volta a vincere contro i polacchi.

Alla vigilia però il Ct slovacco ha perso Vavro, risultato positivo al Covid-19, in difesa quindi insieme all'interista Skriniar giocheranno giocherà Satka con Pekarik e Hubocan sugli esterni. A centrocampo Kucka e Hrosovsky. Intoccabile ovviamente Hamsik nei tre dietro Duda, sulle fasce agiranno Koscelnik e Mak.

4-4-2 per la Svezia che schiera Isak e Berg in attacco, esterni offensivi Larsson e Forsberg. Davanti al portiere Olsen, uno dei migliori contro la Spagna, Lindelof guiderà come sempre la difesa.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Danielsson, Lindelof, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg.

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Koscelnik, Hamsik, Mak; Duda.