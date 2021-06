Vavro positivo al Covid: in isolamento con un membro dello staff

Il commissario tecnico della Slovacchia, Stefan Tarkovic, in conferenza stampa ha annunciato la positività al Covid di Denis Vavro.

Un nuovo caso di Covid a EURO 2020: alla vigilia della gara contro la Svezia, che verrà disputata domani alle 15 a San Pietroburgo, Stefan Tarkovic, allenatore della Slovacchia, ha comunicato la positività di Denis Vavro.

"E' positivo al Covid-19, Gli ho parlato: non presenta alcun sintomo".

Il difensore della Lazio non è l'unico caso di Covid nel team slovacco: con lui anche un membro dello staff.

Entrambi sono in isolamento: Vavro, che nella stagione passata ha collezionato 2 sole presenze in biancoceleste prima di passare in prestito all'Huesca, dovrà quindi fermarsi. La Slovacchia, come detto, sarà impegnata domani contro la Svezia nella seconda gara del Gruppo F.