Probabili formazioni Supercoppa Milan-Inter: Kjaer e Darmian titolari

A Riyadh va in scena il derby di Supercoppa tra Milan e Inter: entrambe hanno l'opportunità di vincere il primo trofeo stagionale.

Nel 2011 si affrontarono nello scenario di Pechino, adesso a quasi 12 anni di distanza Milan e Inter sono pronte a giocarsi la vittoria della Supercoppa italiana in quel di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita che qualche giorno fa ha ospitato un'altra finale, quella che ha visto il Barcellona imporsi sul Real Madrid portando a casa la Supercoppa spagnola.

Un derby 'd'esportazione' che mantiene inalterato il suo fascino: Pioli ha l'occasione di vincere il secondo trofeo dopo lo Scudetto, Inzaghi invece è a caccia del terzo in nerazzurro dopo l'edizione della passata stagione e la Coppa Italia, conquistate ai danni della Juventus a San Siro e all'Olimpico di Roma.

Entrambi gli allenatori hanno parlato dell'importanza di prevalere sull'avversario, in una gara secca a cui Inzaghi è ormai abituato: in caso di successo, sarebbe il quarto da allenatore con aggancio al primato di Marcello Lippi e Fabio Capello, due mostri sacri della panchina italiana.

Pioli con pochi dubbi di formazione: Kjaer in vantaggio su Kalulu per affiancare Tomori, con Calabria ed Hernandez a completare il reparto arretrato davanti alla porta di Tatarusanu. In mediana si rivede Tonali dopo la squalifica scontata a Lecce, in tandem col solito Bennacer, fresco di rinnovo fino al 2027. Sorpasso di Messias su Saelemaekers, presenti sulla trequarti anche Diaz e Leão. Giroud riferimento offensivo.

Undici titolare definito per Inzaghi, che recupera Lukaku per la panchina: davanti Lautaro e Dzeko sono chiamati agli straordinari. Darmian più di Dumfries a destra, regolarmente in campo sia Barella che Calhanoglu, con Mkhitaryan e Dimarco rispettivamente mezz'ala e quinto a sinistra. Skriniar, Acerbi e Bastoni a protezione dei pali di Onana. Indisponibili sia Brozovic che Handanovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leão; Giroud.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.