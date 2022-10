Lazio in casa dello Sturm Graz per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, Sarri fa turnover in tutti i reparti.

Archiviare la pesantissima sconfitta subita contro il Midtjylland e ripartire per non perdere il treno qualificazione, questo l'imperativo della Lazio in casa dello Sturm Graz nella terza giornata della fase a gironi di Europa League.

Nel Gruppo F d'altronde regna un grande equilibrio con Feyenoord, Sturm Graz e Midtjylland tutte a tre punti come la Lazio, che ha vinto al debutto contro gli olandesi.

Sarri dovrebbe comunque optare per un robusto turnover con Hysaj e Gila titolari in difesa insieme a Patric e Marusic, a centrocampo possibile turno di riposo per Milinkovic-Savic con Vecino titolare mentre nel tridente dovrebbe rivedersi Pedro.

Gli austriasci in campo con un 4-3-1-2 in cui Horvat agisce alle spalle di Ajeti e Boving, centrocampo formato da Hierlander, Stankovic e Prass. Gazibegovic, Wuthrich, Affengruber e Dante formeranno la linea in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI STURM GRAZ-LAZIO

STURM GRAM (4-3-1-2): Schutzenauer; Gazibegovic, Wuthrich, Affengruber, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Horvat; Boving, Ajeti. All. Ilzer

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Gila, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri