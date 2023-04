Dopo l'1-0 dell'andata firmato Gatti, la Juventus cerca la qualificazione alle semifinali di Champions League in casa dello Sporting.

Sporting o Juventus in semifinale di Europa League. Si parte dall'1-0 con cui i bianconeri hanno vinto la gara d'andata allo Stadium: a dare un vantaggio ai bianconeri in vista del ritorno in terra portoghese, Gatti. Ora si decide la qualificata al turno successivo.

Con la sconfitta dell'andata lo Sporting registrato la terza partita senza vittoria contro la Juventus in Europa (un pareggio, due sconfitte).

L’ultima volta che la squadra di Lisbona ha vinto contro un’avversaria italiana è stata nel settembre 2011, battendo la Lazio in Europa League.

Sporting con Trincao, Edwards e Chermiti a comporre il tridente, mentre Esgaio e Nuno Santos saranno gli esterni. Goncalves e Morita interni, davanti ad Adan spazio per Diomande, Inacio e Coates.

Nella Juventus c'è Vlahovic prima punta supportato da Di Maria o Chiesa. Cuadrado e Kostic sulle fasce, Fagioli e Rabiot ai lati di Locatelli in mezzo. Perin tra i pali, difeso da Gatti, Bremer e Danilo.

SPORTING-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

SPORTING (3-4-3): Adan; Diomande, Coates, Gonçalo Inacio; Esgaio, Pedro Gonçalves, Morita, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri