Il Milan gioca in casa dello Spezia con un occhio al ritorno di Champions League contro l'Inter. Pioli con tante assenze e big a riposo.

Il Milan non può più sbagliare in campionato se vuole sperare ancora di centrare il quarto posto, ma allo stesso tempo deve pensare al ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter in programma martedì prossimo. Prima però c'è da superare lo Spezia, a caccia di pesanti punti salvezza.

Pioli non può contare su Bennacer, Krunic, Messias e Leao tutti infortunati. Turno di riposo anche per Calabria e Giroud.

Davanti a Maignan difesa a quattro con Kalulu terzino destro, Kjaer e Tomori al centro. In mezzo al campo Pobega con Tonali. Rebic farà la punta centrale, alle sue spalle Saelemaekers, Brahim Diaz e Origi.

Tanti problemi di formazione anche per lo Spezia che deve rinunciare a Bastoni, Beck, Holm, Maldini, Moutinho, Sala, Zovko oltre allo squalificato Agudelo. Difesa a quattro composta da Amian, Wisniewski, Ampadu e Nikolaou. L'attacco, come sempre, sarà sulle spalle di Nzola affiancato da Gyasi e Verde.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-MILAN

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Origi; Rebic.