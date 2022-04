L'anticipo serale della trentacinquesima giornata di Serie A si gioca al 'Picco' dove lo Spezia spera di ottenere i punti necessari alla matematica salvezza contro la Lazio.

I biancocelesti, attualmente sesti con 56 punti e reduci dalla sconfitta subita contro il Milan, devono tornare a vincere per non perdere il treno che porta in Europa.

Thiago Motta non potrà contare su Erlic per squalifica, Reca è favorito su Ferrer come terzino sinistro mentre la regia sarà affidata a Kiwior col recuperato Maggiore. Kovalenko e Bastoni agiranno dietro a Manaj con Gyasi. Agudelo e Verde verso la panchina.

L'articolo prosegue qui sotto

Sarri dovrebbe rilanciare Lazzari che è in vantaggio su Hysaj, mentre in mezzo alla difesa Patric è favorito su Luiz Felipe per affiancare Acerbi. Tutto confermato a centrocampo, dove Lucas Leiva giocherà con Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In attacco il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-LAZIO

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Gyasi, Kovalenko, Bastoni; Manaj.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.