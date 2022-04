Spezia-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Lazio

Spezia-Lazio Data: 30 aprile 2022

30 aprile 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), numero Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Nel fine settimana va in scena la 35ª giornata di Serie A, con Spezia-Lazio tra le partite in programma: una sfida in cui il desiderio di salvezza degli aquilotti si scontrerà con le ambizioni europee dei biancocelesti.

Lo Spezia ha 33 punti in classifica e, nelle ultime 3 partite, ha pareggiato contro l'Empoli e perso contro l'Inter e contro il Torino. Nonostante questo recente trend, la formazione di Thiago Motta conserva un buon margine sulla zona retrocessione.

Anche la Lazio viene da un turno di campionato negativo, avendo perso per 1-2 in casa contro il Milan confermando così le difficoltà negli scontri diretti. Nel 2022, infatti, i biancocelesti hanno perso contro Inter, Napoli, Roma e Milan.

I 4 precedenti tra Spezia e Lazio si sono chiusi con altrettante vittorie della compagine biancoceleste. Nel girone d'andata la squadra di Sarri ha vinto con un tennistico 6-1, con Immobile mattatore con una tripletta.

Questo e molto altro nelle righe seguenti riguardo a Spezia-Lazio: troverete infatti aggiornamenti sulle formazioni e i canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-LAZIO

Il match andrà in scena allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia, sabato 30 aprile 2022. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE SPEZIA-LAZIO IN TV

Il confronto tra le formazioni di Thiago Motta e Sarri sarà visibile su DAZN, sia con una moderna smart tv che con un televisore non di ultima generazione. Nel primo caso basterà accedere all'app, mentre nel secondo bisognerà collegare la tv a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast oppure a console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Questa partita sarà visibile anche su Sky, accedendo ad uno tra i seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

SPEZIA-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

DAZN consente agli abbonati di vedere i suoi eventi in streaming, andando sul sito ufficiale da pc e notebook oppure scaricando l'app per smartphone e tablet. Si tratta di dispositivi con cui è possibile usufruire anche di Sky Go, servizio gratuito per gli abbonati a Sky.

Una terza opzione è NOW, che propone il meglio di Sky tramite specifici abbonamenti. Per assistere alle sfide di Serie A, è necessari acquistare il pacchetto 'Sport'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Spezia-Lazio su DAZN verrà raccontata da Riccardo Mancini e Manuel Pasqual, mentre Davide Polizzi e Nando Orsi saranno le voci del match per quanto riguarda Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Accedendo al nostro portale, non vi perderete nulla di Spezia-Lazio a cominciare dalle formazioni ufficiali. Inoltre, con la consueta diretta testuale, potrete godervi le emozioni del match dal primo all'ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-LAZIO

4-3-3 da parte di Thiago Motta, che in difesa perde Erlic per squalifica dovrebbe preferire Ferrer a Reca per quanto riguarda la corsia di sinistra. Kiwior in regia con a fianco Kovalenko e Bastoni, mentre in avanti Antiste insidia Agudelo per giocare insieme a Gyasi e Manaj.

Modulo speculare da parte di Sarri, con un paio di dubbi per la retroguardia. Hysaj appare in vantaggio rispetto a Lazzari, mentre Luiz Felipe dovrebbe vincere il ballottaggio con Patric. In mediana Cataldi potrebbe dare respiro a Leiva, coadiuvato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto e a sostegno di Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Ferrer; Kovalenko, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Agudelo.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.