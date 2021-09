Lo Spezia ospita la Juventus in un match valido per il 5° turno di Serie A. Punti pesanti in palio, i bianconeri non possono sbagliare.

Sarà una sfida che metterà in palio già punti molto importanti quella che vedrà protagoniste Spezia e Juventus. Al ‘Picco’ infatti, nel quinto turno di campionato, si affronteranno due squadre che hanno obiettivi diversi, ma la stessa necessità di scalare la classifica. Se gli Aquilotti , che sono reduci dalla vittoria in extremis ottenuta contro il Venezia, hanno sin qui messo in cascina quattro punti in altrettante uscite, i bianconeri di punti ne hanno raccolti solo due, uno dei quali nell’ultima sfida giocata allo Stadium con il Milan. Segui Spezia-Juventus solo su DAZN. Attiva ora Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 5ª giornata

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming Difesa a quattro per Thiago Motta con Amian e Bastoni come terzini, mentre Nikolaou e Hristov presidieranno la zona davanti a Zoet. A centrocampo, Ferrer mezzala destra con Maggiore dall'altra parte e Bourabia in regia. In attacco spazio ad un tridente composto da Salcedo, Manaj e Gyasi. Allegri sceglie il turnover: dentro De Sciglio al posto di Alex Sandro, McKennie per Locatelli e Bernardeschi per Rabiot. In difesa si rivede De Ligt accanto a Bonucci, non convocato l'influenzato Chiellini. Chiesa torna titolare, mentre in attacco Kean prenderà il posto di un Morata non al meglio. PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-JUVENTUS SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Bourabia, Maggiore; Salcedo, Manaj, Gyasi. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Kean.