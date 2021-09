Spezia-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juve sul campo dello Spezia nel turno infrasettimanale di Serie A. Tutto sul match: dalle probabili formazioni a dove seguirlo in tv e in streaming.

SPEZIA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Juventus

Spezia-Juventus Data: 22-09-2021

22-09-2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Nel turno infrasettimanale la Juventus fa visita allo Spezia allo Stadio Picco per il quinto turno di Serie A.

Guarda Spezia-Juventus su DAZN. Attiva ora

I bianconeri, reduci dal pareggio interno contro il Milan, inseguono ancora la prima vittoria in campionato dopo aver racimolato appena due punti nelle prime quattro partite.

Lo Spezia di Thiago Motta, invece, ha colto il primo successo stagionale vincendo al 94' sul campo del Venezia e arriva al confronto con la Juve con quattro punti in classifica, a più due sugli uomini di Massimiliano Allegri.

Nella scorsa stagione, al Picco, i bianconeri si imposero 4-1 trascinati dalla doppietta di Ronaldo e dagli squilli di Morata e Rabiot. Per i liguri goal di Pobega.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Spezia-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-JUVENTUS

Spezia-Juventus si giocherà mercoledì 22 settembre allo Stadio Alberto Picco. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.30.

Il match tra Spezia e Juventus verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà sufficiente scaricare l'app dedicata su una smart tv compatibile collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5) e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). In alternativa si può collegare la tv a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Spezia-Juventus potrà essere seguito anche in diretta streaming, sempre attraverso DAZN. Previo abbonamento basterà collegarsi al portale se si accede da pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su smartphone o tablet.

Le emozioni di Spezia-Juventus si potranno vivere anche attraverso la consueta diretta testuale di Goal. Collegandovi al portale riceverete aggiornamenti in tempo reale su quanto succederà allo stadio Picco: dall'annuncio delle formazioni ufficiali sino al triplice fischio finale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di DAZN è stata affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Il 4-3-3 dello Spezia potrebbe prevedere la novità Manaj in attacco, con Verde e Gyasi ai suoi lati. Bourabia può partire titolare in mezzo, con Hristov per Erlic in difesa.

La Juve potrebbe riproporre il 4-4-2 con Chiesa che torna titolare, Kean in attacco insieme a Dybala al posto di Morata e de Ligt che chiede spazio in difesa.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Ferrer; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Kean.