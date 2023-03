La 26esima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Spezia e Inter: nerazzurri in campo a pochi giorni dal match di ritorno contro il Porto.

In vista dell'essenziale sfida di ritorno contro il Porto, l'Inter di Inzaghi apre il 26esimo turno di Serie A contro lo Spezia. Nerazzurri in campo per l'anticipo del venerdì, desiderosi di rimanere in zona Champions e allo stesso modo ottenere fiducia in vista della sfida di Champions League.

Statisticamente l’Inter è rimasta imbattuta nei cinque precedenti di Serie A contro lo Spezia, grazie a quattro successi e un pareggio; i nerazzurri hanno segnato complessivamente 11 reti contro i liguri nel torneo, a fronte di solo tre goal subiti.

Semplici, che non ha a disposizione lo squalificato Reca, propone Amian e Nikolaou esterni, con Ampadu e Caldara in mezzo. A centrocampo Bourabia con Ekdal. Nzola sarà sostenuto da Zurkowski, Shomurodov e Gyasi, con Verde e Agudelo in panchina.

Lukaku dal primo minuto al fianco di Lautaro nell'Inter, in mezzo Brozovic insieme a Calhanolgu e Barella. Esterni Gosens e Dumfries, davanti ad Onana il trio formato da Darmian, De Vrij e Bastoni. Panchina per Dzeko e Mkhitaryan, fuori inizialmente anche il recuperato Dimarco.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-INTER

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Gyasi, Nzola, Verde.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.