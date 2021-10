Probabili formazioni Spezia-Genoa: aria di derby, Nzola sfida Destro

Lo Spezia ospita il Genoa nel derby: Thiago Motta ne recupera due, Ballardini punta su Destro, ma dovrebbe lasciare Caicedo in panchina.

Secondo derby ligure consecutivo in Serie A: dopo aver scontrato la Sampdoria nell'ultimo turno, lo Spezia ospita il Genoa nella decima giornata del massimo campionato.

La formazione di Thiago Motta è reduce, come detto, dalla sconfitta contro i blucerchiati per 2-1, in cui è andato a segno Verde nel finale: l'allenatore bianconero recupera Amian e Colley e riconvoca Manaj, ma non dovrebbero esserci grosse novità di formazione.

In porta andrà Provedel, con Ferrer, Hristov, Nikolaou e Bastoni in difesa. A centrocampo Maggiore e Kovalenko faranno schermo dietro a Verde, Salcedo e Gyasi che agiranno sulla trequarti alle spalle di Nzola.

Ballardini nell'ultimo turno ha perso contro il Torino al termine di una gara spettacolare: ai rossoblù non sono bastate le reti di Destro e Caicedo, al primo centro, tra l'altro alla prima convocazione dal suo arrivo a Genova.

Contro lo Spezia spazio a Sirigu tra i pali, con Ghiglione, Vasquez, uno tra Biraschi e Masiello e infine Criscito nella linea a quattro difensiva. In mediana Badelj e Touré, con Kallon, Pandev e Cambiaso dietro a Destro. Caicedo dovrebbe andare inizialmente in panchina.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Maggiore, Kovalenko; Verde, Salcedo, Gyasi; Nzola.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione, Biraschi, Vasquez, Criscito; Rovella, Badelj; Kallon, Pandev, Cambiaso; Destro.