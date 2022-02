Probabili formazioni Spezia-Fiorentina: Italiano si affida a Piatek

Vincere per allungare sul terzultimo posto e non perdere il treno che porta dritto in Europa: sono questi gli obiettivi rispettivi di Spezia e Fiorentina, di scena nel posticipo della 25esima giornata di Serie A.

Incrocio del cuore per Italiano, che in Liguria ha conquistato una promozione in Serie A e una salvezza: niente sconti previsti per la sua vecchia squadra, alla luce del pesante ko arrivato lo scorso turno per mano della Lazio che ha un po' ridimensionato la squadra viola, ora orfana di Vlahovic.

Due assenze pesanti per il tecnico nativo di Karlsruhe, entrambe a centrocampo e per squalifica: al 'Picco' non ci saranno Bonaventura e Torreira, sostituiti da Amrabat e Duncan (quest'ultimo in pole su Maleh). Insieme a loro anche Castrovilli.

Piatek verso la vittoria del ballottaggio con Cabral per giocare al centro dell'attacco dopo la doppietta all'Atalanta in Coppa Italia: tridente completato da Gonzalez e Sottil. In difesa sarà Martinez Quarta il partner di Milenkovic.

Spezia con quella che al momento è la formazione tipo: il trio Verde-Maggiore-Gyasi alle spalle di Manaj, mediana con Sala e Kiwior. Nessuna novità nella difesa che proteggerà la porta di Provedel.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPEZIA-FIORENTINA

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Verde, Maggiore, Gyasi; Manaj. All. Thiago Motta

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano