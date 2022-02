Spezia-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Fiorentina

Spezia-Fiorentina Data: 14 febbraio 2022

14 febbraio 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale Tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite e 473 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite e 473 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La 25ª giornata di Serie A termina con il confronto tra Spezia e Fiorentina: una sfida che mette di fronte la voglia di salvezza dei liguri e i sogni europei dei toscani.

Gran momento per lo Spezia, che tra fine 2021 e inizio 2022 ha raccolto 3 vittorie e 1 pareggio in 4 partite. Al momento, la formazione allenata da Thiago Motta vanta 8 punti di margine sulla zona retrocessione (con il Venezia terzultimo che però ha una partita in meno).

Settimana altalenante quella appena trascorsa per la Fiorentina, partita con il tonfo casalingo per 0-3 contro la Lazio e proseguita con il successo per 2-3 sul campo dell'Atalanta che è valso l'accesso alle semifinali di Coppa Italia (dove i viola troveranno la Juventus).

Quella contro lo Spezia non potrà mai essere una partita come le altre per Vincenzo Italiano. Arrivato sulla panchina degli aquilotti nell'estate del 2019, l'attuale mister della Fiorentina ha condotto i liguri prima ad una storica promozione in Serie A e poi è riuscito a mantenere la categoria nella stagione successiva.

Troverete molto altro riguardo a Spezia-Fiorentina nelle righe successive: da indicazioni utili su dove vedere la partita in tv e streaming alle formazioni.

ORARIO SPEZIA-FIORENTINA

La sfida tra Spezia e Fiorentina è in programma per lunedì 14 febbraio 2022. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.45, allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia.

DOVE VEDERE SPEZIA-FIORENTINA IN TV

La diretta televisiva del match tra Spezia e Fiorentina sarà disponibile su DAZN. L'app della piattaforma è disponibile per le moderne smart tv, ma anche in caso di possesso di un televisore non di ultima generazione, sarà possibile godersi l'evento desiderato collegando la tv ad una console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo come Amazon Fire TV Stick, Tim Vision Box e Google Chromecast.

Questa sfida sarà visibile anche su Sky, sintonizzandosi su uno dei seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

SPEZIA-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Il match in programma al 'Picco' potrà essere visto anche in streaming, andando da pc e notebook sui siti ufficiali di DAZN E Sky Go oppure scaricando le loro app per smartphone e tablet.

C'è poi NOW, il servizio on demand di Sky che consente la visione delle partite di Serie A acquistando il pacchetto sport.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Alberto Santi a raccontare la partita per DAZN, con il commento tecnico di Alessandro Budel. La coppia scelta da Sky è invece composta da Dario Massara e Lorenzo Minotti.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Spezia-Fiorentina anche sul nostro portale: con la nostra cronaca scritta, non vi perderete nulla dalle formazioni ufficiali fino all'ultima emozione del match.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-FIORENTINA

Il dubbio principale di Thiago Motta riguarda la punta centrale, con Manaj in vantaggio su Nzola per giocare in mezzo e Verde, Maggiore Gyasi alle sue spalle. Attacco sostenuto in mediana da Sala e Kiwior. Amian e Reca governeranno le corsie esterne, mentre Erlic e Nikolaou saranno i due difensori centrali davanti a Provedel.

Molti più ballottaggi nell'undici di Italiano, a cominciare dalla difesa in cui Martinez Quarta è insidiato da Igor per giocare al centro insieme a Milenkovic. Odriozola e Biraghi saranno i due terzini della linea posta davanti a Terracciano. Amrabat sostituirà lo squalificato Torreira, mentre ai suoi lati potrebbe toccare a Castrovilli e Maleh. In avanti Piatek, autore di due goal contro l'Atalanta, potrebbe essere preferito a Cabral per giocare nel tridente con Ikoné e Gonzalez.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Ikoné, Piatek, Gonzalez.