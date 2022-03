Probabili formazioni Spezia-Cagliari: Pavoletti partner di Joao Pedro

Spezia 26, Cagliari 25: è questa la situazione che coinvolge le due squadre, in perenne lotta per la salvezza e decise ad allungare ulteriormente sul terz'ultimo posto occupato dal Venezia, fermo a quota 22 punti.

Devono rialzare la testa i liguri, reduci da quattro sconfitte consecutive che hanno fatto riemergere antichi timori; va un po' meglio alla controparte sarda che, dopo cinque risultati utili, ha riassaporato la sensazione del ko per mano della Lazio di Sarri.

Sei gli indisponibili per Thiago Motta, che dovrebbe puntare su Amian nel ruolo di terzino destro nel classico 4-3-3. Bastoni è in vantaggio su Kovalenko per agire da mezzala sinistra, mentre Kiwior è in pole su Agudelo: qualora la scelta ricadesse su quest'ultimo, il modulo si trasformerebbe in 4-2-3-1.

Mazzarri ancora senza Nandez, assente alla pari di Ceter, Rog, Strootman e Walukiewicz. Pavoletti favorito per affiancare Joao Pedro in attacco, anche se Pereiro scalpita. Baselli dovrebbe spuntarla su Marin in mediana, mentre Carboni se la gioca con Altare per un posto nel trio di difesa.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. All. Motta

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Baselli, Grassi, Deiola, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri