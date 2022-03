Spezia-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Lo Spezia di Thiago Motta e il Cagliari di Walter Mazzarri si sfidano nello scontro salvezza del Picco, anticipo della 29ª giornata di Serie A. I liguri sono sedicesimi in classifica con 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte, i sardi inseguono al 17° posto a quota 25, con un cammino di 5 successi, 10 pareggi e 13 k.o.

Nell'unico precedente in Serie A disputato in casa, il 20 marzo 2021, lo Spezia si impose 2-1 sugli isolani con i goal di Piccoli e Maggiore, e il punto della bandiera di Pereiro nel finale. Considerando anche i confronti in Serie B, su 7 partite casalinghe giocate con il Cagliari i bianchi ne hanno vinte 5 (un pareggio e una sconfitta).

Solo con Cremonese e Crotone (75%), considerando le squadre affrontate almeno 7 volte in casa, i liguri hanno una percentuale di vittorie maggiore di quella contro i rossoblù (71%). Tuttavia la squadra di Thiago Motta ha raccolto un solo punto in Serie A da inizio febbraio ad oggi (in cinque gare): solo Rayo Vallecano e Angers (0 punti ciascuna) hanno fatto peggio nel parziale nei maggiori cinque campionati europei.

Lo Spezia arriva da un periodo negativo di 4 sconfitte consecutive (prima volta che accade in Serie A), mentre il Cagliari ha riportato 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 4 giornate. I padroni di casa saranno chiamati a contenere l'esterno destro rossoblù Raoul Bellanova: l'ex Milan, è uno dei tre nati dopo il 1° gennaio 2000 ad aver creato più di 20 occasioni da goal nei 5 maggiori campionati europei (21) assieme a Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen (30) e Alphonso Davies del Bayern Monaco (25).

Daniele Verde, autore di 5 goal, è il miglior marcatore dei liguri, dall'altra parte il bomber è l'italo-brasiliano João Pedro con 10 centri stagionali. Il numero 10, tuttavia, è rimasto a secco nelle ultime 4 gare disputate. In questa pagina tutte le informazioni su Spezia-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Spezia-Cagliari si giocherà il pomeriggio di sabato 12 marzo 2022 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 4ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, è in programma alle ore 15.00.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-CAGLIARI

Thiago Motta dovrebbe schierare i liguri con il 4-3-3. Davanti Manaj sarà la punta centrale nel tridente con Verde e Gyasi. A centrocampo Kiwior potrebbe agire in cabina di regia, con Maggiore e Simone Bastoni, quest'ultimo in vantaggio su Kovalenko, ai suoi lati come mezzali. In difesa, davanti al portiere Provedel, coppia centrale composta da Erlic e Nikolaou, con Amian e Reca nel ruolo di terzini.

Mazzarri, che si affiderà al suo classico 3-5-2, dovrà ancora rinunciare all'uruguayano Nandez, oltre che ai lungodegenti Strootman, Rog, Walukiewicz. Fra i pali agirà Cragno, con Goldaniga, Lovato e Carboni (quest'ultimo favorito su Altare) a comporre la linea a tre difensiva. Sulle corsie esterne giocheranno Bellanova a destra e Dalbert a sinistra. A centrocampo sono certi della loro presenza Grassi e Marin, mentre Deiola è insidiato da Baselli. In attacco Pereiro, Pavoletti e Keita si contendono il posto accanto a capitan João Pedro.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.