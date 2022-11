Probabili formazioni Spagna-Germania: conferme per Luis Enrique, gioca Ginter

Nel primo match la Spagna ha conquistato agevolmente i tre punti, mentre la Germania è stata battuta dal Giappone: tre punti essenziali in palio.

Arrivato al big match con umore opposto Spagna e Germania. La Roja ha infatti battuto per 7-0 la Costa Rica, mentre la formazione tedesca è stata sconfitta a sorpresa dal Giappone in rimonta. Per la formazione di Flick è già una gara decisiva per evitare di tornare a casa.

La Spagna, invece, proverà a qualificarsi agli ottavi già nel secondo match, a seconda del risultato del Giappone contro la Costa Rica.

Quinto confronto tra Spagna e Germania ai Mondiali: contro nessun’altra avversaria, gli iberici hanno giocato più partite nella competizione (5 anche vs Brasile). Le Furie Rosse non hanno vinto alcuna delle prime tre sfide (1N, 2P) contro i tedeschi, strappando, tuttavia, il successo (1-0) nell'ultimo incrocio, nella semifinale del 2010, prima di alzare poi il trofeo.

La Germania ha vinto soltanto uno degli ultimi sette match (2 pareggi, 4 sconfitte) contro la Spagna in tutte le competizioni, ovvero quello per 1-0 in un'amichevole del novembre 2014. I tedeschi non vincono una partita ufficiale contro le Furie Rosse da Euro 1988 (2-0); da allora, due pareggi e tre sconfitte.

Nella Spagna spazio per Asensio come punta, supportato da Ferran Torres e Dani Olmo. A centrocampo Busquets con Gavi e Pedri, mentre Unai Simon sarà tra i pali, difeso da Azplicueta, Rodri, Laporte e Jordi Alba.

Rispetto alla sfida persa all'esordio, Germania con Ginter al centro. Neuer tra i pali, retroguardia con Rudiger, Raum e Sule. Kimmich e Gundogan centrali, sulla trequarti Gnabry, Muller e Musiala. Havertz falso nove.

SPAGNA-GERMANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilcueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Süle, Ginter, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Gnabry, Müller, Musiala; Havertz.