Probabili formazioni Spagna-Francia: dubbio Ferran Torres, c'è Tchouameni

La Spagna e la Francia di fronte a San Siro: dubbio Torres per Luis Enrique, Pino scalda i motori. Out Rabiot causa Covid, giocherà Tchouameni.

Luci a San Siro per la finalissima di Nations League che metterà di fronte la Spagna di Luis Enrique e la Francia di Didier Deschamps.

Le Furie Rosse vanno alla caccia del titolo dopo aver piegato l'Italia in semifinale grazie alla doppietta di Ferran Torres. Lo stesso attaccante del Manchester City è però in dubbio in vista del match di Milano a causa di un colpo subito contro gli Azzurri.

Il Ct iberico proverà comunque a recuperarlo ma in caso di forfait è pronta l'alternativa Yeremi Pino. A completare il tridente ci saranno Oyarzabal e Sarabia, mentre a centrocampo Busquets verrà affiancato da Koke e dal baby Gavi.

Difesa rigorosamente a quattro con Azpilicueta ad occupare il binario di sinistra e Marcos Alonso sul versante opposto. La coppia centrale a protezione di Unai Simon sarà compsota da Laporte e Pau Torres.

Quella che si presenta all'atto finale è una Francia formato rimonta a seguito dell'impresa maturata all'Allianz Stadium di Torino: Benzema, Mbappé e Theo Hernandez hanno permesso a Deschamps di staccare il pass per la finale.

Appuntamento che non vedrà protagonista lo juventino Rabiot fermato dalla positività al COVID-19. Al posto dello juventino giocherà Tchouameni a completare il pacchetto di mezzo con Pogba.

Sulle corsie laterali agiranno Pavard e Theo Hernandez a sostegno del tridente Griezmann-Mbappé-Benzema. In porta Lloris, in difesa reparto completato da Koundé, Varane e Lucas Hernandez.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia.

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema.