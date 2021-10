Spagna-Francia dove vederla: Rai o Canale 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Spagna e la Francia si affrontano nella finalissima di Nations League: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

SPAGNA-FRANCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spagna-Francia

Spagna-Francia Data: 10 ottobre 2021

10 ottobre 2021 Orario: 20:45

Canale tv: Canale 20

Canale 20 Streaming: Mediaset Infinity

Una partita da vivere fino alla fine: Spagna e Francia si giocano l'edizione 2021 della Nations League, per succedere al Portogallo nell'albo d'oro della competizione.

Dopo la finale dell'edizione scorsa tra Portogallo e Olanda, vinta dai lusitani e che ha permesso a Cristiano Ronaldo di alzare il premio per la prima volta, quest'anno il trofeo finirà tra le mani o di Lloris o di Busquets.

Sarà la prima sfida dal 2017 tra due regine del calcio, campionesse del mondo rispettivamente nel 2010 e nel 2018, che si sono affrontate l'ultima volta in gare ufficiali nel 2013.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Spagna-Francia: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO SPAGNA-FRANCIA

La finale di Nations League tra Spagna e Francia è in programma nella serata di di domenica 10 ottobre: si giocherà a San Siro, con calcio d'inizio previsto per le ore 20:45.

Sarà Mediaset a trasmettere in diretta tv, in esclusiva e in chiaro la finalissima di Nations League che mette di fronte la Spagna e la Francia. Il canale di riferimento sarà Canale 20.

La finalissima tra Spagna e Francia sarà visibile non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming: basterà collegarsi al sito di Mediaset Infinity o scaricare l'app su tablet o smartphone.

Spagna-Francia si potrà seguire anche in diretta su Goal: la nostra diretta testuale vi accompagnerà dal mattino fino al fischio finale.

Sicuramente assente Ferran Torres, uscito malconcio dalla sfida con l'Italia. Possibile che sia Pino a prendere il suo posto nel tridente. Per il resto, solo conferme dopo la grande prestazione con gli azzurri.

La Francia salvo sorprese confermerà lo stesso undici visto con il Belgio, un 3-4-3 con Theo Hernandez e Pavard sulle corsie e il tridente dei sogni con Mbappé, Griezmann e Benzema. Kanté out causa Covid.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Pino.

FRANCIA (3-4-3): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez; Mbappé, Benzema, Griezmann.