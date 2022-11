Probabili formazioni Spagna-Costa Rica: Busquets e Navas titolari

La Spagna affronta la Costa Rica nella prima gara del Gruppo E: Morata in avanti nelle Furie Rosse, mentre dall'altra parte ci sono Navas e Campbell.

Ai Mondiali di Qatar 2022 entra in scena anche la Spagna di Luis Enrique. Le Furie Rosse affrontano la Costa Rica nella prima gara del Gruppo E, che comprende anche Giappone e Germania.

L'obiettivo degli iberici è conquistare i primi tre punti nella competizione iridata, per presentarsi nel migliore dei modi alla seconda sfida, che vedrà Morata e compagni affrontare la Germania di Hansi Flick. L'obiettivo è il primo posto per ottenere la qualificazione alla fase a eliminazione diretta e affrontare una seconda classificata negli ottavi di finale.

Qualche dubbio per il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, con diversi ballottaggi da sciogliere. Ansu Fati è in vantaggio su Asensio e Dani Olmo nel comporre il reparto avanzato con Ferran Torres e l'ex Juventus Morata.

In mezzo al campo Gavi è avanti su Koke per il ruolo di mezzala destra, mentre in difesa Eric Garcia e Pau Torres si giocano un posto al centro della difesa, accanto a Laporte. Favorito il primo.

Formazione praticamente fatta in casa Costa Rica. Keylor Navas è la certezza tra i pali, mentre in avanti Contreras e Joel Campbell proveranno a far male alla retroguardia spagnola.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPAGNA-COSTA RICA

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Ansu Fati

COSTA RICA (4-4-2): Navas; C. Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Bennette; Contreras, Campbell.