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Lelio Donato

Formazioni Spagna-Austria: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Spagna vs Austria
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Spagna

La favoritissima Spagna affronta l'Austria nei sedicesimi di finale dei Mondiali, Lamine Yamal guida le Furie Rosse: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in TV e streaming.

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Probabili formazioni Spagna - Austria

4-3-3
Spagna crest
Spagna
SPA
Formazione
Austria crest
Austria
AUT
4-2-3-1
23U. Simon24M. Cucurella5M. Llorente14A. Laporte22P. Cubarsi16Rodri20Pedri6M. Merino21M. Oyarzabal19L. Yamal15A. Baena1A. Schlager5S. Posch8D. Alaba15P. Lienhart16P. Mwene9M. Sabitzer18R. Schmid20K. Laimer4X. Schlager6N. Seiwald7M. Arnautovic
Austria crest
Austria
AUT
4-3-3
Spagna

Formazione titolare

Austria

Allenatore

  • L. de la Fuente
  • R. Rangnick

Infortuni e squalifiche

    La Spagna, strafavorita e tra le pretendenti più accreditate al titolo mondiale, affronta l'Austria nei sedicesimi di finale.

    Le Furie Rosse arrivano all'appuntamento imbattute e senza avere ancora subito un goal durante la fase a gironi, anche se al debutto non sono andate oltre lo 0-0 contro Capo Verde. Lamine Yamal, ormai completamente recuperato, sarà in campo dal 1' e cercherà di rispondere agli altri campioni che stanno brillando in questi Mondiali. Insieme a lui Baena e Oyarzabal. Nelle file dell'Austria, invece, Rangnick punta sull'esperienza di Arnautovic ma il faro del gioco è sempre Sabitzer.

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Spagna-Austria, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali, si gioca giovedì 2 luglio al Los Angeles Stadium di Inglewood con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00 italiane. La gara verrà trasmessa da DAZN ma sarà visibile anche in diretta e in chiaro per tutti sulla Rai, in particolare su Rai 1.

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