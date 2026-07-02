Formazioni Spagna-Austria: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





La Spagna, strafavorita e tra le pretendenti più accreditate al titolo mondiale, affronta l'Austria nei sedicesimi di finale.

Le Furie Rosse arrivano all'appuntamento imbattute e senza avere ancora subito un goal durante la fase a gironi, anche se al debutto non sono andate oltre lo 0-0 contro Capo Verde. Lamine Yamal, ormai completamente recuperato, sarà in campo dal 1' e cercherà di rispondere agli altri campioni che stanno brillando in questi Mondiali. Insieme a lui Baena e Oyarzabal. Nelle file dell'Austria, invece, Rangnick punta sull'esperienza di Arnautovic ma il faro del gioco è sempre Sabitzer.

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Spagna-Austria, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali, si gioca giovedì 2 luglio al Los Angeles Stadium di Inglewood con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00 italiane. La gara verrà trasmessa da DAZN ma sarà visibile anche in diretta e in chiaro per tutti sulla Rai, in particolare su Rai 1.