Probabili formazioni Siviglia-Roma: Abraham unica punta, El Shaarawy titolare

La Roma affronta il Siviglia nella finale dell’edizione 2022/2023 dell’Europa League: i giallorossi a caccia di un altro trofeo europeo.

L’appuntamento con la storia è stato fissato, non resta che vedere se la Roma riuscirà a presentarsi in perfetto orario. La compagine giallorossa, dopo aver trionfato nell’edizione 2021/2022 della Conference League, ha l’occasione di mettere in bacheca il suo secondo trofeo europeo in due anni: l’Europa League.

Per riuscire nell’impresa dovrà superare, nella finale che si giocherà questa sera alla Puskas Arena di Budapest, gli iberici del Siviglia che, in semifinale, hanno eliminato la Juventus negando al calcio italiano un ultimo atto del torneo tinto con il tricolore.

Per l’occasione José Mourinho, che può diventare il primo allenatore a vincere l’Europa League con tre squadre diverse (lo ha già fatto con Porto e Manchester United), schiererà i capitolini con un 3-4-2-1 nel quale, davanti a Rui Patricio, saranno Mancini, Smalling e Ibanez ad alzare il muro difensivo.

Celik e Spinazzola presidieranno gli esterni, mentre in mediana toccherà a Cristante e Matic. In attacco Abraham agirà da unica punta, con Pellegrini ed El Shaarawy a supporto. Solo panchina per Dybala che, come spiegato dallo Special One, potrebbe scendere in campo al massimo per 30’.

Mendilibar si affiderà ad un 4-2-3-1 nel quale Gudelj e Marcao (out Badé, che non ha partecipato alla rifinitura) comporranno la coppia centrale davanti a Bounou, con Navas e Telles che completeranno sugli esterni la linea difensiva.

Fernando agirà al fianco di Rakitic in mediana, mentre in attacco En-Nesyri verrà supportato da Ocampos, Torres e Gil.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIVIGLIA-ROMA

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Navas, Gudelj, Marcao, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho