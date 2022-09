Il Manchester City di Guardiola fa visita al Siviglia di Lopetegui nel primo turno della fase a gironi di Champions League.

La delusione della scorsa stagione è ancora palpabile in casa Manchester City: la rocambolesca eliminazione in semifinale di Champions League per mano del Real Madrid è una ferita ancora aperta, da risanare con un nuovo assalto alla coppa dalle grandi orecchie.

Il cammino dei 'Citizens' riparte dalla trasferta al 'Sanchez Pizjuan' contro il Siviglia, uno dei tre avversari del girone G comprendente anche i tedeschi del Borussia Dortmund e i danesi del Copenhagen.

Guardiola non rinuncia (e sarebbe strano il contrario) a Haaland, autore di un avvio stratosferico dal punto di vista realizzativo in Premier League: alle spalle del norvegese, il trio di trequartisti composto da Mahrez, De Bruyne e Foden. Gündoğan e Rodri a fare da schermo davanti alla difesa. Anche Akanji può trovare spazio.

Lopetegui con En-Nesyri al centro dell'attacco, supportato sugli esterni da Lamela e Isco, grande colpo del mercato estivo degli andalusi. Jordan e Rakitic mezzali a coadiuvare il regista Fernando, Bono guardiano dei pali.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Navas, Rekik, Nianzou, Alex Telles; Jordan, Fernando, Rakitic; Lamela, En Nesyri, Isco.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké, Cancelo; Gündogan, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland.