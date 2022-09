Prima sfida stagionale in Champions per Siviglia e City: tutte le info sul match, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

SIVIGLIA-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Siviglia-Manchester City

Siviglia-Manchester City Data: 6 settembre 2022

6 settembre 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport (numero 255 del satellite), Infinity +

Streaming: Sky Go, NOW, Infinity +

Iniziano i gironi di Champions League. Al via la competizione europea più attesa per il primo turno: tra le gare in programma anche quella tra il Siviglia, decisa a riprovare a farsi strada in questo torneo dopo aver fatto la storia dell'Europa Lague, contro il City di Guardiola.

Il Manchester City ha da tempo come obiettivo principale la Champions, ma eccezion fatta per la finale persa contro il Chelsea nel 2021, non è mai riuscita a fare la voce grossa in Europa a differenza del campionato, dove è partita nuovamente come favorita.

In questa pagina tutte le informazioni su Siviglia-Manchester City, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SIVIGLIA-MANCHESTER CITY

La sfida tra Siviglia e Manchester City si giocherà allo Stadio Ramon Sanchez Pizjuan martedì 6 settembre 2022, alle ore 21. Match in programma a Siviglia.

DOVE VEDERE SIVIGLIA-MANCHESTER CITY IN TV

Siviglia-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e Sky Sport (canale 255).

La gara tra spagnoli e inglesi sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del match tra Siviglia e Manchester City non è ancora stata annunciata

SIVIGLIA-MANCHESTER CITY IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Siviglia e Manchester City sarà visibile anche diretta streaming, attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 121 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Opzione disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfida di Champions League, Siviglia contro Manchester CIty, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-MANCHESTER CITY

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Montiel, Gudelj, Nianzou, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Lamela, En Nesyri, Isco

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Gundogan, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Foden; Haaland