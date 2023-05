La Juventus deve vincere a Siviglia per accedere alla finale di Europa League, si parte dal pareggio per 1-1 dell'andata.

La notte che può valere una stagione è arrivata anche per la Juventus, di scena a Siviglia nella gara valida come semifinale di ritorno dell'Europa League. Si parte dall'1-1 dell'andata col pareggio firmato da Gatti proprio all'ultimo respiro.

Un goal pesantissimo che permetterebbe ai bianconeri di accedere alla finalissima del 31 maggio vincendo a Siviglia anche solo con un goal di scarto. In caso di parità, invece, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Allegri confermerà il 3-5-2 ma prepara la sorpresa in attacco dove Moise Kean, che non gioca titolare da un mese e mezzo, potrebbe spuntarla su Vlahovic e Milik. Accanto a lui, ovviamente, Angel Di Maria mentre Federico Chiesa dovrebbe partire ancora dalla panchina.

In difesa Gatti favorito su Alex Sandro per completare il reparto con Bremer e Danilo. Cuadrado e Kostic sugli esterni, in mezzo al campo Fagioli più di Miretti con Rabiot. Regia affidata a Locatelli, che rientra dopo il turno di riposo in campionato.

Mendilibar, che recupera anche Suso, conferma la formazione dell'andata: Ocampos, Oliver Torres e Bryan Gil dietro il bomber En-Nesyri. Badé accanto ad Acuña in difesa, Rakitic comanda il centrocampo insieme a Fernando.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-JUVENTUS

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri