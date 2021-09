PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR-INTER

L'Inter affronta lo Shakhtar di De Zerbi nel secondo turno del Gruppo D di Champions League: Lautaro con Dzeko, Vecino e Dimarco titolari.

Dopo la sconfitta all'esordio contro il Real Madrid a San Siro, l'Inter di Simone Inzaghi sarà di scena questa sera sul campo dello Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi nella seconda giornata del Gruppo D.

L'allenatore dell'Inter ha chiarito nella conferenza stampa della vigilia che il match "non è decisivo, ma è importante". I nerazzurri non possono sbagliare per non complicare il cammino verso la qualificazione agli ottavi di finale e la fase a eliminazione diretta. Dall'altra parte, anche lo Shakhtar Donetsk è chiamato a fare punti dopo la sorprendente sconfitta nella gara d'esordio contro lo Sheriff Tiraspol.

De Zerbi rilancia la formazione titolare dopo un leggero turnover nell'ultimo match di campionato contro il Veres-Rivne, vinto con il risultato di 4-1. Nel 4-2-3-1 disegnato dall'ex allenatore del Sassuolo, Dodò, Marlon, Matvienko e Ismaily compongono la retroguardia davanti a Pyatov. In mediana Maycon è sicuro del posto, con Marcos Antonio al suo fianco. In avanti ci sarà Traoré, con Pedrinho e Teté alle sue spalle nel tridente completato da uno tra Alan Patrick e Salomon, con il brasiliano favorito.

Buone notizie per Simone Inzaghi, che recupera Arturo Vidal e Joaquin Correa . I due, assenti contro l'Atalanta, sono stati convocati per la trasferta di Champions. Davanti ad Handanovic, confermatissimo il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni. A centrocampo Vecino più di Calhanoglu per un posto accanto a Barella e Brozovic, mentre a sinistra ci sarà Dimarco. Dall'altra parte Dumfries scalpita: l'olandese potrebbe giocare al posto di Darmian. In attacco confermata la coppia Lautaro-Dzeko.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Alan Patrick, Pedrinho; Traoré. All. De Zerbi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi.