Nello stesso gruppo di Croazia ed Inghilterra, possibilità di mettere i bastoni tra le ruote delle favorite: McTominay e Jankto titolari.

Dopo il big match inaugurale tra Croazia ed Inghilterra, tocca a Scozia e Repubblica Ceca esordire ad Euro2020. Entrambe vogliono provare ad essere la sorpresa del raggruppamento ai danni delle colleghe favorite per il passaggio del turno.

La Scozia scenderà in campo con Adams e Dykes in attacco. Robertson, esterno del Liverpool, gioca a centrocampo sulla fascia sinistra, in un reparto che vede anche McGregor, McTominay del Manchester United, McGinn e O'Donell sull'altra corsia. In porta ci sarà Marshall, difeso da Hendry, Haney e Tierney.

Difesa a quattro davanti a Vaclik invece per la Repubblica Ceca, che punterà su Kalas e Celutska come centrali di difesa, mentre Coufal e Boril saranno i terzini.

In mediana c'è Kral insieme a Soucek, il sampdoriano Jankto ala sinistra, con Darida e Masopust a comporre il reparto offensivo davanti all'unica punta Schick, vecchia conoscenza di Serie A.

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick.