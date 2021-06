Scozia-Repubblica Ceca dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Iniziano gli Europei anche per Scozia e Repubblica Ceca: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SCOZIA-REPUBBLICA CECA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Scozia-Repubblica Ceca

Scozia-Repubblica Ceca Data: 14 giugno 2021

14 giugno 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale Tv: Sky Sport, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite)

Sky Sport, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) Streaming: Sky Go, Now TV

Quarto giorno di Europei. Inizia il torneo anche per Scozia e Repubblica Ceca, sicuramente non tra le squadre favorite, ma decise a dire la propria per provare a farsi strada nel torneo. Nel Gruppo D le favorite sono Inghilterra e Croazia, ma occhio alle sorprese.

La Scozia partecipa per la terza volta nella propria storia agli Europei e avrà così modo di affrontare l'Inghilterra nell'attesissimo derby britannico: al torneo è arrivata grazie ai playoff, dopo aver superato Israele e dunque la favorita Serbia.

Niente playoff invece per la Repubblica Ceca, tra le squadre maggiormente presenti nella storia del torneo (comprenendo la Cecoslovacchia) e ad Euro2020 grazie al secondo posto ottenuto nel gruppo A di qualificazione alla competizione come noto rinviata di un anno.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Scozia-Repubblica Ceca: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SCOZIA-REPUBBLICA CECA

Scozia e Repubblica Ceca giocano la loro prima gara ad Euro2020 ad Hampden Park, Glasgow, lunedì 14 giugno 2021 alle ore 15. L'impianto sarà pieno per circa un terzo della sua portata.

Scozia-Repubblica verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, precisamente su Sky Sport, Sky Sport Football e sul canale numero 251 del satellite.Il match tra Scozia e Repubblica Ceca verrà tramesso anche in diretta streaming. Sarà possibile seguire la gara attraverso pc e dispositivi mobili come tablet e smartphone su, in quest'ultimo caso selezionando il pacchetto che comprende la partita.

SCOZIA (3-4-2-1): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, Robertson; McGinn, Fraser; Adams.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick.