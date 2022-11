La Roma in casa del Sassuolo per dimenticare il derby, Mourinho deve rinunciare a Pellegrini. Berardi può tornare in panchina.

La Roma vuole dimenticare il derby e ripartire subito, l'occasione è la gara esterna valida per il turno infrasettimanale di Serie A contro il Sassuolo. Dionisi però non può fare sconti con i neroverdi reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite giocate e ancora privi di Berardi, che al massimo può andare in panchina. Certa la conferma del tradizionale 4-3-3, occhi puntati su Frattesi, obiettivo della Roma durante il mercato estivo. Davanti a Consigli difesa a quattro formata da Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio. A centrocampo, insieme a Frattesi, agiranno Lopez e Thorstvedt mentre il tridente sarà composto da Laurienté, Pinamonti e Traoré, quest'ultimo in ballottaggio con D'Andrea. Mourinho non recupera Dybala e perde anche Lorenzo Pellegrini che si rivedrà nel 2023, in attacco tocca a Volpato affiancare Zaniolo alle spalle di uno tra Abraham e Belotti. Tutto confermato in difesa dove Mourinho ribadisce la sua fiducia in Ibanez, reduce dal grave errore nel derby, insieme a Mancini e Smalling. A centrocampo Camara, ancora preferito a Matic, affiancherà Cristante con Karsdorp e Zalewski sulle fasce. PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ROMA SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Traoré. All. Dionisi ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Volpato; Abraham. All. Mourinho Scelti da Goal Probabili formazioni 14ª giornata: gioca Kean

