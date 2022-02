Probabili formazioni Sassuolo-Roma: occasione per El Shaarawy

Al termine dello scorso campionato, Sassuolo e Roma terminarono appaiate a quota 62 punti e soltanto un leggerissimo vantaggio nella differenza reti permise ai giallorossi di strappare il pass per la Conference League: a qualche mese di distanza, queste due squadre sono pronte ad affrontarsi con prospettive diverse.

Soprattutto per i neroverdi, che in Serie A non vincono da tre partite: proprio come i rivali odierni, i ragazzi di Dionisi sono stati peraltro eliminati in settimana dalla Coppa Italia per mano della Juventus, mentre i giallorossi si sono arresi all'Inter.

Emergenza totale in attacco tra i padroni di casa, viste le assenze forzate di Raspadori e Scamacca, entrambi costretti a scontare un turno di squalifica: Berardi e Traorè esterni del tridente a supporto della punta centrale Defrel, con Frattesi e Matheus Henrique ai lati del regista Maxime Lopez in mediana.

Out anche Toljan sulla fascia destra difensiva: spazio per Müldür, con Rogerio sull'out opposto e la coppia di centrali composta da Chiriches e Ferrari. Tra i pali il solito Consigli.

Qualche defezione anche per Mourinho che, oltre al lungodegente Spinazzola, deve fare a meno di Ibañez (ko fino ai primi di marzo) e Zaniolo, squalificato dopo il rosso rimediato nell'ultimo match pareggiato col Genoa all'Olimpico.

Novità El Shaarawy sulla fascia sinistra del trio d'attacco, completato da Mkhitaryan e Abraham. A centrocampo, con Cristante e Sergio Oliveira, si rivede Pellegrini. Maitland-Niles, Mancini, Smalling e Viña a protezione della porta di Rui Patricio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-ROMA

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Traorè. All. Dionisi

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Smalling, Viña; Pellegrini, Cristante, Sergio Oliveira; Mkhitaryan, Abraham, El Shaarawy.