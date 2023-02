Spalletti pronto a puntare sull'italiano nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Occasione anche per Olivera. Nel Sassuolo largo a Bajrami.

La corsa del Napoli riprende da Reggio Emilia dove gli azzurri sono chiamati ad inaugurare il 23° turno del campionato di Serie A, prima di focalizzarsi sulla notte di Champions League in casa dell'Eintracht Francoforte.

La squadra si Spalletti fa visita al Sassuolo con il chiaro intento di incrementare ulteriormente il proprio siderale vantaggio in classifica sulle inseguitrici.

Il tecnico di Certaldo si affida, ovviamente, a Osimhen e Kvaratskhelia con Politano a completare il tridente. In mezzo al campo, Lobotka agirà da play, mentre Anguissa e Zielinski saranno gli interni nel pacchetto mediano. In difesa chance per Olivera a sinistra. A destra ci sarà Di Lorenzo e a protezione di Meret largo all'ormai collaudata coppia Rrahmani-Kim.

Il Sassuolo di Dionisi risponde con un'impostazione tattica speculare, nonostante la pesante assenza di Berardi: Bajrami e Laurienté giocheranno ai lati del riferimento avanzato Defrel. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique. Erlic e Tressoldi completeranno il duo di difesa chiamato a schermare la porta di Consigli. Zortea e Rogerio sulle corsie laterali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-NAPOLI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurientè. All. Dionisi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.