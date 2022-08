Il Milan torna in casa del Sassuolo a tre mesi dalla conquista dello Scudetto: neroverdi con Pinamonti, ospiti con Giroud.

La Serie A torna subito in campo con il turno infrasettimanale. Nella prima sfida del quarto turno scenderanno in campo Sassuolo e Milan, alle 18:30: mercoledì il grosso delle gare, con altre due previste nella serata di martedì, tra cui quella che vedrà protagonista l'Inter.

Il Milan torna così al Sassuolo tre mesi dopo la vittoria dello Scudetto nell'ultima giornata di Serie A. Negli ultimi cinque incontri ufficiali tra le due compagini sono arrivate tre vittorie rossonere e due dei neroverdi. Un match dunque sempre combattuto al massimo.

Nel Sassuolo out Muldur e Traorè, confermato Kyriakopoulos come esterno d'attacco a completare il reparto con Berardi e Pinamonti. A centrocampo Maxime Lopez, Frattesi e Thortsvedt. In difesa Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio a difendere Consigli.

Giroud prima punta nel Milan, con Leao, Diaz e Saelemaekers sulla trequarti: k.o Rebic e Origi. Bennacer e Pobega mediani, mentre Maignan sarà come di consueto tra i pali. Florenzi e Theo Hernandez terzini, in mezzo spazio a Kjaer e Tomori.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli