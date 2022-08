Probabili formazioni Sassuolo-Lecce: torna Lopez, Pinamonti alla prima da titolare

Prima gara casalinga della stagione per il Sassuolo che ospita il Lecce: Dionisi ritrova Lopez dopo la squalifica, Baroni conferma Ceesay.

L'esordio non era affatto tra i più semplici, sul campo di una Juventus rivitalizzata dai nuovi acquisti e spinta dal calore del suo pubblico: in effetti il Sassuolo ha sofferto la carica bianconera, prendendo tre sberle che sanno di lezione da apprendere per il futuro.

I ragazzi di Dionisi hanno subito l'opportunità di rifarsi davanti ai propri tifosi, in occasione del primo match casalingo della stagione contro il Lecce, a sua volta vicino a fare uno scherzetto all'Inter al 'Via del Mare': solo un tocco da pochi passi di Dumfries al 95' ha evitato ai giallorossi l'impresa di strappare un punto ai forti nerazzurri.

Tra le fila neroverdi c'è attesa e curiosità di vedere all'opera Pinamonti dal primo minuto al centro del tridente d'attacco, completato da Berardi a destra e da Ceide a sinistra. Lopez si riprende il posto in cabina di regia dopo aver scontato il turno di squalifica, coadiuvato dalle mezzali Frattesi e Thorstvedt.

Dietro spazio ad Erlic in coppia con Ferrari al centro, Toljan e Kyriakopoulos i terzini. Out Müldür, vittima di una frattura al malleolo che lo terrà lontano dai campi a lungo. Consigli tra i pali.

Salentini con lo stesso trio offensivo opposto all'Inter una settimana fa: Strefezza e Di Francesco a supporto di Ceesay, a segno col goal del momentaneo 1-1. Conferma anche per i tre di centrocampo, mentre in difesa c'è Blin al posto dell'infortunato Cetin. Falcone, uno dei migliori al 'Via del Mare' sette giorni fa, guardiano della porta.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.