Mancata la vittoria contro il Galatasaray, che avrebbe permesso alla Lazio di non affrontare i sedicesimi di Europa League, i biancocelesti si recano a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo.

La squadra di Sarri ha centrato i tre punti in trasferta nell'ultimo turno di campionato giocato al Ferraris contro la Sampdoria e vuole vincere ancora per restare attaccata al nutrito gruppo di squadre in corsa per un posto nelle coppe europee.

Il Sassuolo ha invece evitato la sconfitta a La Spezia, dopo essere stata sotto di due reti, grazie a una doppietta di Giacomo Raspadori. Un successo contro i biancocelesti permetterebbe ai neroverdi di riavvicinarsi alle zone calde di classifica.

L'ultimo incontro tra le due formazioni risale al 23 maggio 2021, con il Sassuolo uscito vincitore in casa per 2-0.

Sarri dopo avergli dato fiducia in coppa è intenzionato a mandare ancora una volta in campo Zaccagni dal primo minuto, preferendo l'ex Verona a Felipe Anderson. Oltre allo squalificato Milinkovic-Savic, assente anche Luis Alberto: il tecnico biancoceleste è pronto a lanciare Akpa-Akpro con Cataldi e Basic.

Dionisi riaccoglie Toljan e lo manda in campo dal primo minuto insieme ad Ayhan e Ferrari nel reparto arretrato. Tridente offensivo con Scamacca, Berardi e Raspadori

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-LAZIO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All.Dionisi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Akpa-Akpro, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.Sarri.