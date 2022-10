Probabili formazioni Sassuolo-Inter: torna Asllani dal 1'

Il club nerazzurro di scena in casa del Sassuolo dopo le sconfitte contro Udinese e Roma: scelte obbligate in attacco, qualche dubbio per Inzaghi.

Il nono turno della Serie A 2022/2023 si apre con la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Inter.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal successo di misura a San Siro contro il Barcellona nel Gruppo C di Champions League, vogliono invertire il trend e interrompere la striscia negativa di due sconfitte di fila in campionato, arrivate per mano di Udinese e Roma.

Situazione completamente opposta per i neroverdi di Dionisi, che nelle ultime due giornate hanno conquistato sei punti - raggiungendo a quota 12 in classifica proprio l'Inter - grazie all'1-0 in casa del Torino e al successo largo contro la Salernitana per 5-0.

Emergenza in casa nerazzurra con Inzaghi che deve rinunciare a Lukaku e Correa in avanti. Scelte obbligate per il tecnico ex Lazio con la Coppia Lautaro-Dzeko dal primo minuto e Valentin Carboni in panchina

Il tecnico dell'Inter è pronto ad effettuare qualche cambio rispetto al match di Champions. Onana verso la conferma in porta anche in campionato, mentre Asllani e Dumfries tornano dall'inizio.

Acerbi è in vantaggio su De Vrij, autore di un'ottima prova contro i catalani, mentre l'allenatore nerazzurro deve sciogliere altri due dubbi: Calhanoglu-Mkhitaryan in mezzo al campo e Dimarco-Gosens a sinistra.

Nel Sassuolo il dubbio è sempre sul sostituto di Berardi. Soluzione Kyriakopoulos nel tridente completato da Laurienté e dall'ex Pinamonti. In mezzo al campo tocca ancora a Frattesi, Maxime Lopez e Thorstvedt, con Erlic-Ferrari al centro, Toljan a destra e uno tra Rogerio a completare la retroguardia davanti a Consigli.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-INTER

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi