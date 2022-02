Reduce dal successo a sorpresa in quel di San Siro, il Sassuolo di Dionisi affronta la Fiorentina per provare ad avvicinarsi ulteriormente al settimo posto. Dall'altra parte una Viola che ha superato l'Atalanta e punta con decisione alla quarta piazza, anche in virtù di una gara da recuperare.

Il Sassuolo è ancora lontano dalla zona europea, ma la sfida del Mapei potrebbe essere essenziale in termini di scalata. Lo stesso discorso che riguarda la Fiorentina, non lontana dal quarto posto ma con una sfida in meno rispetto alla Juventus.

Dionisi conferma il tridente composto da Scamacca, prima punta, supportato da Berardi, Raspadori e Traore. In mezzo pochi dubbi con Maxime Lopez e Frattesi, mentre Consigli sarà difeso da Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos.

Dall'altra parte non c'è lo squalificato Milenkovic, con Odriozola, Martinez Quarta, Igor e Biraghi a comporre la retroguardia a difesa di Terracciano. A centrocampo ci sono Bonaventura, Amrabat e Duncan, mentre Piatek guiderà l'attacco nel tridente con Gonzalez e Saponara.

L'articolo prosegue qui sotto

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Piatek, Saponara.