Probabili formazioni Sassuolo-Cagliari: Scamacca guida l'attacco di Dionisi

Si era portato in una zona interessante di classifica, salvo poi scivolare in basso in seguito alle sconfitte contro Empoli e Udinese che hanno condizionato l'intero ambiente: il Sassuolo è a caccia di riscatto e l'occasione per rinascere, nel 13° turno di Serie A, si chiama Cagliari.

Se i neroverdi piangono, i rossoblu di certo non sorridono: nemmeno il cambio d'allenatore sembra aver dato la scossa giusta alla squadra di Mazzarri, fanalino di coda solitario con soli 6 punti e reduce da quattro sconfitte consecutive, con l'unico sorriso rappresentato dal 3-1 rifilato alla Sampdoria ormai più di un mese fa.

Dionisi non recupera né Boga né Djuricic: fiducia al trio composto da Berardi, Raspadori e Traorè alle spalle di Scamacca, con Frattesi e Maxime Lopez a comporre il tandem preposto a schermare la difesa. Davanti alla porta di Consigli spazio per Toljan e Rogerio sulle fasce, con Chiriches e Ferrari in zona centrale.

La sosta delle nazionali ha 'regalato' al Cagliari un'altra bega, ossia l'infortunio occorso a Godin che ne avrà almeno per una decina di giorni: Carboni e Ceppitelli al centro della retroguardia, con Bellanova e Lykogiannis ad agire da terzini. Cragno certezza tra i pali. Nandez e Marin esterni di centrocampo, Strootman e Deiola nel mezzo. Coppia offensiva composta da Joao Pedro e Keita.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime López; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. All. Dionisi

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Bellanova, Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Deiola, Marin; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri